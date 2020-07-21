Смольный: туротрасль Петербурга возобновит работу в августе

Представители туристической сферы Петербурга смогут возобновить работу в августе.

"Мы очень надеемся, что в ближайшее время мы полноценно сможем возобновить работу представителей туристической отрасли, и август будет для нашего города привычным, так сказать, наполненным туристами", — сообщила заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Она также отметила, что в августе и осенью в Северной столице ожидается приток российских туристов.

"С учетом того, что все за время пандемии соскучились по возможности гулять по городу, ходить в музеи, выезжать в другие регионы, то количество российских туристов, которые прибудут в Петербург в августе и осенью, будет гораздо больше, чем в предыдущие годы в эти месяцы", — отметила замглавы комитета.

Сообщается, что туроператоры будут работать с учетом всех требований безопасности. После того как отменят ограничения, будет разрешено проводить экскурсии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эрмитаж и Русский музей возобновили работу.