Туристы в Турции остались без экономного пляжного отдыха

Из-за пандемии коронавирусной инфекции туристы в Турции остались без экономного пляжного отдыха.

По данным турецких компаний Антальи и Стамбула, после возобновления авиасообщения между Россией и Турцией туристы смогут остановиться только в пятизвездочных отелях.

Куда исчезли бюджетные отели?

На данный момент многие гостиницы, даже получившие "сертификаты здоровья", пока не открылись.

А те отели, которые готовы к приему отдыхающих, относятся к классу люкс.

В условиях пандемии коронавируса и закрытия границ многие гостиницы эконом-класса так и не решились на открытие.

"Из порядка 250 отелей центра Аланьи (здесь преобладают небольшие трехзвездочные объекты в 40-70 номеров) работают сейчас менее 10, и работают в основном с местными", — отметил один турецких отельеров.

На данный момент отельеры рассчитывают на то, что бюджетные отели смогут открыться, как только будет восстановлен турпоток из России.

Если же туристическое авиасообщение возобновится осенью, то владельцам отелей будет проще начать работу уже со следующего сезона.

В АТОР отметили, что в этом году отдых в Турции будет стоит дороже, чем обычно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авиакомпания "Аэрофлот" возобновила продажу билетов в Турцию.