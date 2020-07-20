Средняя загруженность крымских санаториев и отелей составляет примерно 70%. На южном берегу Крыма отели заполнены на 95%. Это рекордный показатель.
Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"На востоке и на западе все отели, которые подготовились к началу сезона, заполнены на 70-80%, а некоторые на 95%", — сообщил чиновник.
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