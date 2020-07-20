В крымских отелях наблюдается рекордная загруженность

Средняя загруженность крымских санаториев и отелей составляет примерно 70%. На южном берегу Крыма отели заполнены на 95%. Это рекордный показатель.

Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.