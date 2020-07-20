Более 30 египетских гостиниц возобновили работу

Число отелей в Египте, готовых принимать туристов после пандемии коронавируса, выросло до 572. Об этом сообщил помощник министра туризма и древностей Египта Абдель-Фаттах аль-Ааси.

Чиновник заявил, что за минувшую неделю в стране появился 31 гостиничный объект. Он подчеркнул, что все отели работают с учетом необходимых требований санитарного режима.

Отели имеют право принимать туристов только после того, как получат специальный гигиенический сертификат. Этот документ выдает инспекционная комиссия министерства туризма.

Стоит отметить, что отели в Египте начали открываться с середины мая. Сначала снятие ограничений касалось только внутреннего туризма.

Первого июля в стране возобновили международные авиаперелеты.

Ранее сообщалось, что в Египте создадут государственный телеканал по продвижению туризма.