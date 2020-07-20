В аэропортах Германии появятся центры тестирования на коронавирус

Жители Германии, вернувшиеся из отпуска, должны сдавать тест на COVID-19 в аэропортах Баварии. Об этом сообщил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Он отметил, что немецкие туристы, возвращающиеся на родину из отпуска, смогут сдать тест на коронавирус бесплатно. Отмечается, что проверка носит добровольный характер.

"Мы сейчас прорабатываем вопрос и будем его также реализовывать, чтобы мы создали центры тестирования в наших аэропортах, чтобы, когда вы вернетесь из отпуска, вы также могли пройти тестирование в любое время", - заявил премьер-министр.

Когда именно будут созданы центры тестирования, пока неизвестно, но, возможно, что это произойдет в начале летних каникул в Баварии.

Ранее сообщалось, что гостей в Японии будут проверять на коронавирус. Проверка здоровья будет проходить в токийских аэропортах Нарита и Ханэда, в аэропорту Кансай в Осаке.