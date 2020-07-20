Отели Крыма и Кубани уличили в наживе на туристах

Российские курорты переполнены туристами в разгар эпидемии.

По словам представителя одного из крупных туроператоров, в этом сезоне владельцы отелей в Сочи и Крыму стремятся нажиться на отдыхающих. Это объясняется увеличением расходов на соблюдение требований Роспотребнадзора и убытков в период изоляции. Поэтому многие предприниматели хотят восполнить свой бюджет.

Так как курортный сезон в этом году начался позже обычного, владельцам приходится зарабатывать в ускоренном режиме и принимать максимальное количество туристов.

"Наши запросы на размещение туристов остаются без ответа по пять-шесть дней. А когда в гостиницу обращаются туристы или турагенты, там отвечают, что никакой заявки не получали и предлагают бронироваться напрямую", — пояснил эксперт.

Также туристам часто предлагают более дорогостоящие варианты жилья, в связи с тем, что все бюджетные номера очень загружены. Такие проблемы наблюдаются в 50-60% отелей курортов Черного моря.