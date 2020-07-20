Ростуризм компенсирует расходы граждан на поездки по России

Ростуризм выступил с инициативой ввести в России социальные чеки для туристов. Они позволят возместить гражданам часть расходов на туры внутри страны.

На развитие внутреннего туризма выделят субсидии

В Ростуризме уже разработали проект субсидирования поездок внутри страны. На эти цели будет выделено 15 миллиардов рублей.

При покупке тура у туроператора россияне смогут компенсировать транспортные расходы и проживание в отеле, или только размещение в отеле для индивидуальных туристов.

Стоит отметить, что тур должен длиться не менее 5 ночей, а его стоимость должны быть не менее 25 тысяч рублей. Оплачивать туруслуги нужно картой "Мир". В данном случае компенсация составит 5 тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимости, но не более 15 тысяч рублей на человека.

К конце 2021 году в РФ должны принять новый закон о туризме. По словам Зарины Догузовой, он не менялся с 1996 года.