На "Розе Хутор" открылся мультиспортивный комплекс "Роза Вейк Парк"

На высоте более 1000 метров над уровнем моря, на берегу горного озера открылся "Роза Вейк Парк" — уникальный мультиспортивный комплекс, где можно заниматься такими водными и пляжными видами спорта как:

вейкбордом;

вейкфоилом;

фрисби;

сап-серфингом;

пляжным волейболом;

теннисом.

Это единственный подобный центр в России, расположенный в горах и имеющий высококлассное профессиональное оснащение.

"Роза Вейк Парк" находится на территории Верхнего озера, которое заполнено горной водой, глубина водоема составляет более пяти метров, его зеркало занимает около 1,4 га со средней температурой 22 градуса. В парке действуют две реверсивные установки с автоматическим управлением: для начинающих и для продвинутых райдеров — с фигурами для прыжков.

Прокатное оборудование представлено ведущими производителями индустрии, что обеспечивает комфорт, безопасность и высокое качество. Фигуры в парке выполнены с учётом последних мировых тенденций в вейкбординге. При этом они могут использоваться как новичками, так и профессионалами для сложных трюков. Обучение проводят опытные инструкторы.

Для тех, кто не катается на вейке, в парке предусмотрены и другие развлечения. Здесь есть зона для плавания и возможность заниматься сап-серфингом и сап-поло. На специально оборудованной "Площадке для пляжных видов спорта" желающие могут сыграть в футбол, волейбол, теннис, регби и фрисби.

Как отметили в пресс-службе курорта: "Это первая в нашей стране площадка для пляжных видов спорта, расположенная в горах. Ее размеры 56 на 20 метров, она создана с соблюдением всех стандартов отечественных федераций и может использоваться полностью — для игры в футбол либо делиться на четыре части — для волейбола. Как известно, тренировки на высоте гораздо эффективнее обычных. Поэтому площадка предназначена не только для любителей, но и для профессиональных спортсменов, которые могут проводить здесь свои сборы, тренировки и соревнования".

Ожидается, что высокогорная площадка продолжит работать и в зимний период — для волейбола или футбола на снегу.