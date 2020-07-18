Американская журналистка и писательница Софи Робертс рассказала, что ей очень понравился отдых в Сибири.

"Игра стоила свеч! Пейзажи без ограждений — даже несмотря на мелькающие советские сооружения и современные установки для добычи ресурсов — были прекраснее, чем я могла себе представить.

Я никогда не забуду того ощущения, когда стояла посреди открытого пространства и испытывала невероятную энергетику. Небо прояснилось, все стихло. Я слушала тишину и звук собственного дыхания, и миллиарды крошечных снежинок застыли в воздухе в лучах света", — написала журналистка в своем очерке.