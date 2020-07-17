Выпускник Новгородского государственного университета 2020 года направления подготовки "Архитектура" Станислав Ильин в интервью сетевому изданию "Генплан Великого Новгорода" рассказал о своем дипломном проекте визит-центра ООПТ "Луга в долине реки Луги".
Здание рассчитано на 200 человек.
Посетители визит-центра получат информацию об особо охраняемых природных территориях и просто отдохнут.
Визит-центр будет выполнять несколько функций.
Для реализации информационной функции предусмотрено специальное пространство для временных и постоянных экспозиций. Также здесь будут расположены сувенирный киоск и несколько аудиторий, в которых пройдут лекции по различным темам. Кроме того, здесь планируют проводить занятия по рисованию, курсы по туризму, изучать иностранные языки.
Рекреационная функция внутри здания представлена пространством с отдельно стоящими малыми архитектурными формами. Здесь посетители смогут поработать на ноутбуке или поиграть в настольные игры.
Также в визит-центре будут работать конференц-зал и административный блок.
Строгие геометрические формы, а также использование для внутренней и внешней отделки здания натуральных материалов и панорамного остекления помогли решить проблему гармонизации объема с окружающим ландшафтом.
Спроектированный визит-центр позволяет организовать информационный поток об ООПТ, а также является центром отдыха с эколого-просветительской функцией.
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