В Воложине (Белоруссия) сегодня состоялось торжественное открытие туристско-рекреационного центра для людей с инвалидностью.
Это позволит маломобильным людям, а также пожилым гражданам несколько дней отдохнуть в Воложинском районе, где у них будет возможность провести время на безбарьерной экологической тропе и посетить исторические достопримечательности.
В центре, созданном на базе центра социального обслуживания населения, также предусмотрена возможность временного проживания — на 20 мест.
Для туристов организован прокат спортивного инвентаря:
В ближайшее время также появятся велосипеды.
Центр инклюзивного туризма планирует сотрудничать с турагентствами и принимать участие в туристических выставках.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Самаре развивают инклюзивный туризм.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.