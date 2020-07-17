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В Воложине открыли центр инклюзивного туризма

Туризм » Путешествия

В Воложине (Белоруссия) сегодня состоялось торжественное открытие туристско-рекреационного центра для людей с инвалидностью.

Это позволит маломобильным людям, а также пожилым гражданам несколько дней отдохнуть в Воложинском районе, где у них будет возможность провести время на безбарьерной экологической тропе и посетить исторические достопримечательности.

В центре, созданном на базе центра социального обслуживания населения, также предусмотрена возможность временного проживания — на 20 мест.

Для туристов организован прокат спортивного инвентаря:

  • палаток;
  • спальных мешков;
  • ковриков.

В ближайшее время также появятся велосипеды.

Центр инклюзивного туризма планирует сотрудничать с турагентствами и принимать участие в туристических выставках.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Самаре развивают инклюзивный туризм.

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