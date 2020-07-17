Алтай, Карелия и Тува получат субсидии на развитие туризма

На развитие туризма в Алтайском крае и Карелии будут выделены субсидии из федерального бюджета. На территории данных регионов планируется создать туристские кластеры и оздоровительные комплексы.

Соответствующее постановление правительства вступило в силу 17 июля.

Согласно тексту документа, средства будут направлены на реализацию программ социально-экономического развития. Утверждены правила финансирования некоторых мероприятий в Алтайском крае, Карелии и Туве.

Предусмотрено, что средства субсидии также будут вложены в развитие туристско-рекреационных кластеров, оздоровительных комплексов и технопарков.

Планируется оказать поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, а также расширить сеть газоснабжения.

Кроме того, в данных регионах будут усовершенствована транспортная инфраструктура.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристические мероприятия на Алтае перенесут с лета на осень.