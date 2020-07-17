На развитие туризма в Алтайском крае и Карелии будут выделены субсидии из федерального бюджета. На территории данных регионов планируется создать туристские кластеры и оздоровительные комплексы.
Соответствующее постановление правительства вступило в силу 17 июля.
Согласно тексту документа, средства будут направлены на реализацию программ социально-экономического развития. Утверждены правила финансирования некоторых мероприятий в Алтайском крае, Карелии и Туве.
Предусмотрено, что средства субсидии также будут вложены в развитие туристско-рекреационных кластеров, оздоровительных комплексов и технопарков.
Планируется оказать поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, а также расширить сеть газоснабжения.
Кроме того, в данных регионах будут усовершенствована транспортная инфраструктура.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристические мероприятия на Алтае перенесут с лета на осень.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.