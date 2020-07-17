На Камчатке стартует программа социальных туров

Уже в ближайшее воскресенье, 19 июля, состоятся бесплатные туры для определенных категорий населения. Организаторами социальных туров являются "Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края" и туристические компании региона.

В социальных турах примут участие около 2,5 тыс. жителей региона.

"В соответствии с утвержденным главой региона Владимиром Солодовым Комплексным планом поддержки туристской отрасли, финансирование программы соцтуров в 2020 году составило более 14 миллионов рублей (увеличено на 10 миллионов рублей). Это позволило оказать дополнительную поддержку бизнесу, который является получателем данной субсидии и организует туры, и охватить гораздо большее количество отдельных категорий граждан, для которых проводятся бесплатные экскурсии", — рассказала врио руководителя Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Лассаль.

Социальные туры проводятся в регионе с 2010 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Камчатке готовят нормативную базу для строительства туркластера.