Шри-Ланка собирается открыть границы для россиян с 15 августа

Шри-Ланка будет готова к приему иностранных туристов с 15 августа, если число инфицированных коронавирусом в стране не начнет увеличиваться. Об этом заявил посол республики в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.

Также он отметил, что власти Шри-Ланки делают все, чтобы как можно раньше открыть границы для иностранцев.

"Сейчас мы обсуждаем, как предоставлять необходимые услуги всем приезжающим туристам, в том числе россиянам. Дело в том, что во время пребывания на Шри-Ланке, туристы должны будут сдать тест на коронавирус три или четыре раза. Отели, в которых они будут останавливаться, должны соблюдать все санитарные меры безопасности. За этим будут внимательно следить органы здравоохранения. Вместимость транспорта сократится на 50%", — пояснил он.

Стоит напомнить, что за оформление электронной визы на Шри-Ланку нужно будет заплатить $100. Данная мера вызвана ростом расходов, которые приходится нести властям, чтобы соблюдать необходимые требования безопасности.

"После терактов, произошедших в пасхальное воскресенье в прошлом году, у нас резко сократилось количество туристов. И спустя пару месяцев именно российские туристы первыми решились поехать на Шри-Ланку. После этого туризм пошел в рост, что очень помогло нашей стране. Республика разрешила оформлять визы онлайн и сделала их бесплатными. И если Шри-Ланка снова сделает визу бесплатной для какой-либо страны, то Россия будет первой", — отметил посол.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Кипр готов принять первых туристов из России в конце августа.