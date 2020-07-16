Из-за пандемии COVID-19 россияне начали скупать товары для дачи

На фоне ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, россияне начали активно приобретать товары для дачи и походов.

Согласно данным исследования оператора фискальных данных "Платформа ОФД", в 2020 году продажи туристических палаток выросли на 11% по сравнению с прошлым годом, а за июль — на 14%.

Размер среднего чека уменьшился на 5% и составил 2371 рубль.

Рост продаж в сфере товаров для дачи и строительства в июле составил 15% в годовом выражении, а средний чек на данные товары вырос на 20% и составил 3349 рублей.

Изменения в спросе на эти товары эксперты объясняют тем, что россияне предпочитают туризм по родной стране и дачный отдых вместо поездок за границу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 40% россиян, планирующих летний отпуск, отправятся в путешествие на личном или арендованном автомобиле.