Стюардесса объяснила запрет на обмен местами в самолете

Во многих авиакомпаниях действует запрет на обмен местами в самолете между пассажирами во время перелета.

Стюардесса объяснила, с чем это связано.

По ее словам, данное требование вызвано процессом обслуживания пассажиров. Клиенты должны находиться именно на тех местах, которые были за ними закреплены, если при бронировании они указывали специальное меню или информацию об аллергии на какие-либо продукты.

Также важно, чтобы в салоне самолета был равномерно распределен баланс.

"Все самолеты функционируют в условиях стабильности. Чтобы постоянно ее поддерживать, от взлета до приземления, необходимо учитывать общий вес и его распределение на борту", — пояснила бортпроводница.

Кроме того, по словам членов экипажа, не стоит пересаживаться из кресел эконом-класса на места в бизнес-классе, так как остальные пассажиры обычно дополнительно оплачивают за обслуживание.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авиасообщение между Россией и Турцией восстановлено.