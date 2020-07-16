Пограничный корабль "Чебоксары" станет Музеем морской славы

В Чувашию после ремонта прибыл пограничный сторожевой корабль "Чебоксары". На его борту планируется создать Музей морской славы.

Ранее сообщалось, что новый музей появится в столице республики в следующем году на базе корабля "Чебоксары". Судно было списано в 2016 году. Из городского бюджета выделили деньги на его реставрацию. В 2017 году постановлением правительства корабль был передан в муниципальную собственность.

Сторожевик "Чебоксары" раньше назывался "Соболь", а в 1997 году его переименовали.

"Для российских регионов это уникальный случай транспортировки пограничного сторожевого корабля из Балтийска Калининградской области в город Чебоксары для создания музея", - отметили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у старейшего в России Архангельского морского порта будет свой корабль-музей.