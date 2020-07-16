Удмуртский ботанический сад станет площадкой экотуризма

Жители Удмуртии до 23 июня проголосуют за лучший проект, направленный на развитие экологического туризма.

Ботанический сад республики является особо охраняемой природной территорией регионального значения. На его территории может быть создан туристско-рекреационный кластер.

В настоящее время ботанический сад участвует в конкурсе по развитию экотуризма в России.

"В общей сложности на конкурсе представлено около 1000 проектов из разных российских регионов. Проект Удмуртии вышел в финал", — сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Минприроды планирует протестировать новую стратегию развития внутреннего туризма. Основной акцент предполагается сделать на активизации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях. Но для успешного развития данного направления необходимо решить ряд проблем.