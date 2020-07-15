В Приморье бизнесу предлагают земельные участки для открытия санаториев

В Приморском крае предпринимателям предлагают земельные участки и помещения, в которых можно открыть базы отдыха и санатории.

Инвестиционное агентство Приморского края сформировало банк площадок для бизнеса.

Власти Приморья заинтересованы в том, чтобы создать объекты инфраструктуры для развития внутреннего туризма.

Некоторые земельные участки предприниматели могут получить на условиях государственно-частного партнерства.

"Благодаря этому инвестор получает возможность разделить расходы с государством", — подчеркнул он.

"Власти готовы оказать поддержку предпринимателям в решении административных вопросов, а также ускорить процесс подключения к инженерным сетям, обеспечить необходимой инфраструктурой", — отметила заместитель главы Шкотовского района Наталья Зубова.

Предполагается, что в результате этой совместной работы будут:

новые рабочие места;

налоговые поступления;

развитие региона в целом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городах-курортах Ставрополья построят четыре новых санатория.