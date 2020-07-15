В Приморском крае предпринимателям предлагают земельные участки и помещения, в которых можно открыть базы отдыха и санатории.
Инвестиционное агентство Приморского края сформировало банк площадок для бизнеса.
Власти Приморья заинтересованы в том, чтобы создать объекты инфраструктуры для развития внутреннего туризма.
Некоторые земельные участки предприниматели могут получить на условиях государственно-частного партнерства.
"Благодаря этому инвестор получает возможность разделить расходы с государством", — подчеркнул он.
"Власти готовы оказать поддержку предпринимателям в решении административных вопросов, а также ускорить процесс подключения к инженерным сетям, обеспечить необходимой инфраструктурой", — отметила заместитель главы Шкотовского района Наталья Зубова.
Предполагается, что в результате этой совместной работы будут:
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в городах-курортах Ставрополья построят четыре новых санатория.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.