В Рязанской области создадут эколого-туристский кластер

Рязань принимает участие во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.

Участники конкурса представили проект, предусматривающий создание эколого-туристского кластера "Паустовский".

Кластер включает в себя:

три муниципальных района Рязанской области;

национальный парк "Мещерский";

заказник "Солотчинский парк".

Над созданием проекта работали предприниматели, историки, археологи и специалисты в области этнографии.

Власти Рязанской области планируют выделить 3 млн рублей субсидий компаниям и индивидуальным предпринимателям на развитие проектов по созданию туристических объектов. Проект постановления одобрило региональное правительство.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на развитие музея-заповедника Есенина под Рязанью выделят 44 млн рублей.