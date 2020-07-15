Рязань принимает участие во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.
Участники конкурса представили проект, предусматривающий создание эколого-туристского кластера "Паустовский".
Кластер включает в себя:
Над созданием проекта работали предприниматели, историки, археологи и специалисты в области этнографии.
Власти Рязанской области планируют выделить 3 млн рублей субсидий компаниям и индивидуальным предпринимателям на развитие проектов по созданию туристических объектов. Проект постановления одобрило региональное правительство.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на развитие музея-заповедника Есенина под Рязанью выделят 44 млн рублей.
Нынешнему главе Минздрава Михаилу Мурашко грозит отставка из-за отсутствия конкретных действий на первых этапах распространения коронавируса.