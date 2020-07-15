Меры поддержки туризма войдут в нацпрограмму развития Дальнего Востока

В национальную программу развития Дальнего Востока будут включены специальные меры поддержки туризма.

"По Дальнему Востоку в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина создается отдельная национальная программа, поэтому Дальний Восток мы никак не забудем.

Мы с [вице-премьером РФ] Дмитрием Чернышенко, который собственно руководит разработкой этого проекта, уже дважды обсуждали, как будем вписывать [в программу] Дальний Восток", — сообщил Юрий Трутнев, вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

В первую очередь на Дальнем Востоке необходимо развивать инфраструктуру, что позволит сделать регион более привлекательным для туристов. Кроме того, нужно улучшать условия размещения гостей.

Ранее "Правда.Ру" писала о перспективах развития туризма на Дальнем Востоке.