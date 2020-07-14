В Крыму появится кластер для бюджетного отдыха

В крымском селе Оленевка реализуют проект туристического кластера, где туристы смогут дешево отдохнуть. Стоимость отдыха составит всего 350 рублей в сутки.

"Инвестиционные проекты отдыха эконом-варианта начали воплощать в жизнь еще в прошлом году. Местом для реализации выбрали село Оленевка, которое в народе называют "русскими Мальдивами" за белоснежный песок пляжей и ярко-голубой цвет воды", — сообщил заместитель председателя Госсовета Республики Крым по туризму, спорту, курортам Илья Донченко.

Желающие также могут забронировать отель класса люкс.

Стоит напомнить, что в этом сезоне россияне пожаловались на слишком высокие цены в Крыму.

Ранее председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Алексей Черняк заявил, что путевки в Крым нужно покупать зимой.