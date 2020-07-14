Мальдивские острова с 15 июля открывают границы для туристов, в том числе и для путешественников из России.
Об этом сообщили в местном Министерстве туризма.
Примечательно, что въезжающим не нужно будет предъявлять справку о прохождении теста на коронавирус.
"До поездки нужно будет всего лишь подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или курорте, имеющем регистрацию в Министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля", — сказано в сообщении министерства.
25-летняя невеста скончалась во время свадебного банкета в подмосковном Царицыно.