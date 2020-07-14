Мальдивы открывают границы для россиян

Мальдивские острова с 15 июля открывают границы для туристов, в том числе и для путешественников из России.

Об этом сообщили в местном Министерстве туризма.

Примечательно, что въезжающим не нужно будет предъявлять справку о прохождении теста на коронавирус.