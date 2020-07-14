Кипр готов принять первых туристов из России в конце августа

Власти Кипра ожидают, что регулярное авиасообщение с Россией возобновится уже в ближайшее время.

"Пока неизвестно, когда будет восстановлено регулярное авиасообщение между Россией и Кипром, однако мы сохраняем надежду, что это случится в конце августа", — сообщил генеральный консул Республики Кипр в Петербурге Димитрис Ассос.

Также он добавил, что надеется на возвращение российских туристов, как только ситуация с COVID-19 начнет улучшаться.

"Я убеждён, что если ситуация с распространением коронавируса продолжит улучшаться, то туристы из России начнут вновь посещать наш гостеприимный и безопасный остров с самыми чистыми морскими пляжами во всём ЕС", — сообщил Ассос.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Греции и Кипра объявили о готовности постепенно отменять введенные из-за коронавируса ограничения.

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