На Всероссийский конкурс по развитию экотуризма поступило 115 заявок

Завершился прием заявок на Всероссийский конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма в России. Всего было подано 115 заявок из 68 субъектов РФ.

Самыми заинтересованными оказались представители Северо-Западного федерального округа - они подали 22 заявки.

Больше всего заявок было получено из Карелии. Шесть команд из этого региона стали претендентами на победу. Из Ленинградской области, Татарстана и Краснодарского края в конкурсе приняли участие по 5 команд. Из Калуги, Московской области и Красноярского края - по 4 команды.

На сайте проекта priroda. life было зарегистрировано 219 команд из 1075 участников. В рамках заявок было задействовано 523 особо охраняемые территории, расположенные в 81 субъекте Российской Федерации.

Но только 115 команд успели до 10 июля собрать всех участников, подготовить необходимые документы и получить все письма поддержки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что стартовал Всероссийский конкурс по развитию экотуризма в России.

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