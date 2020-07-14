В Омске создадут приложение для замены гида

В Омске в рамках развития туризма разрабатывают приложение для замены гида.

Программа для смартфона поможет туристам оперативно получить всю необходимую информацию.

Главный тренд — самостоятельный туризм

В этом году самостоятельный туризм стал главным туристическим трендом. В Омске учли эту особенность, поэтому было принято решение создать приложение, которое сможет заменить гида.

Туристы смогут сами выбирать, какие места им посетить, используя электронные подсказки в своем смартфоне.

Специалисты Туристского информационного центра подбирают статьи и фотографии, а также составляют подробное описание маршрутов. Программа поможет туристам выбрать гостиницу, место для рыбалки и подскажут, куда сходить.

Создатели программы стремятся сделать так, чтобы интерфейс программы был простым и понятным.

Пока же гости города используют информацию, размещенную ТИЦ в соцсети "ВКонтакте". Ресурс рассказывает о многих интересных достопримечательностях региона.

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