В Воронежской области создадут природный заказник «Дерезовский»

Особо охраняемая природная территория будет охватывать два земельных участка. расположенных вдоль реки Дон. Стоит отметить, что 10,44% площади заказника - это земли сельскохозяйственного назначения, а 89,56% — земли, для которых пока не определили категорию.

Целью создания охраняемой территории в том, чтобы сохранить и восстановить природные комплексы, уменьшить степень влияния деятельность человека на окружающую природу.

Также на территории заказника будут развивать экотуризм и проводить научные исследования.

По периметры заказника установят специальные знаки. Заведовать его территорией будет департамент экологии и природных ресурсов региона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Печенгском районе создадут новый природный заказник федерального значения "Долина реки Ворьема" площадью 29,8 тыс. га.