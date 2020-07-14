В Саратовской области введут льготы для инвесторов в сфере туризма

В Саратовской области инвесторы, которые вкладывают средства в развитие туристического кластера региона, смогут получить новые льготы по налогам на имущество.

По словам министра экономического развития региона Юлии Шваковой, цель данного законопроекта — активизировать инвестиционную деятельность. Для инвесторов, реализующих инвестпроекты на территории Саратовской области предусматриваются новые послабления.

"В настоящее время в Саратовской области отсутствуют туристские кластеры. Особая потребность имеется в реализации инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров культурно-развлекательного направления, включая семейный, молодежный отдых, отдых с детьми", — заявила министр.

Инвестиционные проекты позволят упростить выполнение данных задач.

Согласно тексту законопроекта, предлагается предоставить льготы по налогу на имущество не только на вновь создаваемое, но и приобретаемое в процессе реализации инвестиционного проекта имущество в течение 5 лет.

Данная инициатива будет рассмотрена на заседании комитета, с рекомендацией принять в двух чтениях на заседании областной думы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Воронежской области введут льготы для инвесторов в сфере туризма.