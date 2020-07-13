Организованные группы туристов из России смогут въезжать в Абхазию уже с 15 июля. Уже с 1 августа россияне смогут самостоятельно пересекать границу с Абхазией.
Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания.
Окончательное решение российскими властями будет принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.
"Если границу не откроют, власти будут ругать за доведение народа до полного обнищания, если откроют, то будут ругать за неспособность бороться с заразой", — пояснил абхазский политик Тенгиз Джопуа.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.