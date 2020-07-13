Названа дата открытия границы Абхазии с Россией

Организованные группы туристов из России смогут въезжать в Абхазию уже с 15 июля. Уже с 1 августа россияне смогут самостоятельно пересекать границу с Абхазией.

Об этом сообщил президент республики Аслан Бжания.

Окончательное решение российскими властями будет принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.