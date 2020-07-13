В городах-курортах Ставрополья планируется построить четыре новых санатория. После открытия дополнительных объектов размещения появится 200 новых рабочих мест для местных жителей.
Благодаря этому в регионе расширятся комфортабельные условия для отдыхающих.
"Открытие санаториев планируется в Кисловодске и Железноводске", — сообщили в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов края.
Курорты Кавказских Минеральных Вод уже открыли большую часть своих санаториев и здравниц после длительного карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.
Все учреждения работают с соблюдением необходимых условий безопасности, рекомендованных специалистами Роспотребнадзора.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ставрополье будут развивать казачий туризм.
Казаки Солдато-Александровского станичного казачьего общества хотят построить казачий курень, а в перспективе — туристическую базу.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.