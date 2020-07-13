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В городах-курортах Ставрополья построят четыре новых санатория

Туризм » Путешествия

В городах-курортах Ставрополья планируется построить четыре новых санатория. После открытия дополнительных объектов размещения появится 200 новых рабочих мест для местных жителей.

Благодаря этому в регионе расширятся комфортабельные условия для отдыхающих.

"Открытие санаториев планируется в Кисловодске и Железноводске", — сообщили в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов края.

Курорты Кавказских Минеральных Вод уже открыли большую часть своих санаториев и здравниц после длительного карантина, введенного из-за угрозы распространения коронавируса.

Все учреждения работают с соблюдением необходимых условий безопасности, рекомендованных специалистами Роспотребнадзора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ставрополье будут развивать казачий туризм.

Казаки Солдато-Александровского станичного казачьего общества хотят построить казачий курень, а в перспективе — туристическую базу.

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