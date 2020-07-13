Курорт "Гора Лиственная" на Урале привлечет 150 млн рублей инвестиций

В Свердловской области на развитие туркластера "Гора Лиственная" планируется направить 150 млн рублей.

"Подписано соглашение о сопровождении инвестпроекта развития туристcко-рекреационного кластера "Гора Лиственная". Объем соглашения по инвестиционным затратам порядка 150 млн рублей — их предполагается вложить в ближайшие два-три года в развитие комплекса", — заявил генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" Александр Породнов.

Также он добавил, что соглашение очень актуально, так как в последнее время повысился спрос на внутренние туристические маршруты.

Директор ООО "Гора Лиственная" Вячеслав Шахов отметил, что горнолыжный комплекс функционирует с 2005 года, но он нуждается в совершенствовании. В первую очередь планируется расширить количество оказываемых комплексом услуг.

Гости горнолыжного курорта "Гора Лиственная" могут покататься на горных лыжах, "ватрушках", коньках. Также для посетителей предусмотрены и другие развлечения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в туристический кластер "Арктический" вошли еще 16 компаний.