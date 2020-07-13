В Башкирии создадут особую экономическую зону в сфере туризма

В Башкирии появится особая экономическая туристская зона "Урал".

"Начата работа по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Урал". В нее войдут три района — Абзелиловский, Белорецкий и Бурзянский", — сообщил председатель госкомитета республики по туризму Салават Нафиков.

Он также отметил, что в четвертом квартале 2020 года планируется разработать концепцию развития зоны и план проекта.

Стоит отметить, что создаваемая туристическая зона охватит федеральный биосферный заповедник "Шульган-Таш", природные парки и памятники природы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Башкирии у подножия горы Торатау появился одноименный экоотель в виде соцветия курая. Он начал принимать гостей уже 3 июля. Отель представляет собой семь юрт, в которых одновременно могут расположиться до 50 туристов. В центра находится восьмая юрта — там расположено кафе.