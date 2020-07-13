Илья Лагутин назначен директором департамента туризма Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев, исполняющий обязанности главы Нижнего Новгорода, назначил нового руководителя департамента предпринимательства и туризма города. Им станет Илья Лагутин.

Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Нижегородского района, а также был начальником управления экономического развития.

Лагутин приступил к новым обязанностям с 13 июля.

Илья Лагутин

Сообщается, что Лагутин родился в городе Бору Нижегородской области в 1983 году. Он закончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

С 2018 года Лагутин работает в администрации Нижегородского района.

Нижний Новгород является третьим по древности городом-миллионником в России. За свою историю Нижний Новгород прошел путь от приграничного поселения до одного из центров международной торговли и промышленного локомотива России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижнем Новгороде есть все возможности для развития туризма.