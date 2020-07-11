В Крыму из-за пандемии коронавируса курортный сезон начался с опозданием, однако нагрузка на отели полуострова составляет практически 100%.
Об этом рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
"Крым востребован, он является лидером по бронировкам, по покупке билетов. Объекты размещения от 50% до 100% уже заполнены. Мы получим заполняемость всех объектов на 95-100% к 15 июля", — утверждает Черняк.
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