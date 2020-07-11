Крымские отели уже заполнились на 100%

В Крыму из-за пандемии коронавируса курортный сезон начался с опозданием, однако нагрузка на отели полуострова составляет практически 100%.

Об этом рассказал председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.