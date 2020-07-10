Дубай готов принимать российских туристов

Власти Дубая объявили, что готовы принимать иностранных туристов, в то числе и россиян. Но существуют определенные правила въезда.

В первую очередь туристы должны предъявить справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Справка считается действительной, если была выдана не позднее чем за 96 часов до прибытия.

Кроме того, на борту самолета необходимо заполнить документы о состоянии здоровье, а также установить на смартфон приложение для отслеживания перемещений.

Также туристам необходимо иметь медицинскую страховку с покрытием стоимости лечения от коронавирусной инфекции.

В аэропорту всем прибывшим будут измерять температуру. В случае если у кого-то из туристов обнаружат симптомы COVID-19, они снова сдадут тест даже при наличии действующей справки.

На основании результатов теста пассажиры будут отправлены в обсерватор или в больницу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после пандемии коронавируса отели Дубая снизят цены на 60%.