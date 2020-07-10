Россияне проникают на территорию Турции через Белоруссию

Россияне делятся в соцсетях способами проникновения на территорию Турции через Белоруссию.

В связи с этим сейчас стала очень популярна группа в Facebook "Турция Аланья Махмутлар. Начало новой жизни". В нем одна россиянка подробно рассказала о том, как ей удалось попасть в Аланью в период карантина.

"Я гражданка РФ, вчера приехала из Питера в Минск с водителем, сейчас уже в Стамбуле, ждем второй самолет до Антальи. На самом деле все очень просто. И без ВНЖ [вида на жительство] всех пускают в Турцию. Наш отель нас уже ждет в Аланье. Welcome to Turkey, друзья", — написала она.

Многих российских туристов заинтересовал этот способ. Но некоторые пользователи были возмущены поступком женщины. К тому же такая поездка обходится довольно дорого.

Также нужно учитывать, что указанным путем можно уехать только в один конец. А вот при возвращении из Турции уже могут быть проблемы, так как на поездку нет разрешающих документов.

Ранее турецкие отельеры рассказали о предстоящем сезоне и перечислили страны, жители которых первыми приедут в Турцию.