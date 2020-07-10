В Мурманской области создали экспедиционный центр РГО

В Мурманске создан экспедиционный центр областного отделения Русского географического общества.

Открытие центра будет способствовать развитию внутреннего туризма. Он поддержит научно-исследовательские экспедиции по Кольскому полуострову, а также в другие регионы Арктики.

Экспедиционный центр призван стать подготовительной или перевалочной базой для профессиональных путешественников и ученых.

По словам руководителя экспедиционного центра РГО Дениса Моисеева, в последние годы туристы из разных стран мира стали активнее интересоваться путешествиями в Арктику.

Конечно, из-за пандемии коронавирусной инфекции, многим путешественникам пришлось изменить свои планы, но как только нормализуется эпидемиологическая ситуация, люди снова отправятся в путь.

Ранее эксперт рассказал о перспективах развития туризма в Арктическом регионе. Он заявил, что что туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона.