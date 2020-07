Некоторые туристические мероприятия на Алтае перенесут с лета на осень. Об этом 10 июля в ходе пресс-конференции заявил начальник управления по туризму в региону Евгений Дешевых.

"Например, традиционный международный форум "Визит Алтай" мы планируем провести в конце ноября-начале декабря текущего года. На сентябрь перенесен Шукшинский кинофестиваль, рассматривается возможность проведения в этом же месяце молодежного образовательного форума "Алтай. Точки. Роста". А гастрономический фестиваль "Ах!фест" или рок-фестиваль Because of the Beatles организаторы хотят провести в осенний период", — сообщил он.