Туристические мероприятия на Алтае перенесут с лета на осень

Некоторые туристические мероприятия на Алтае перенесут с лета на осень. Об этом 10 июля в ходе пресс-конференции заявил начальник управления по туризму в региону Евгений Дешевых.

"Например, традиционный международный форум "Визит Алтай" мы планируем провести в конце ноября-начале декабря текущего года. На сентябрь перенесен Шукшинский кинофестиваль, рассматривается возможность проведения в этом же месяце молодежного образовательного форума "Алтай. Точки. Роста". А гастрономический фестиваль "Ах!фест" или рок-фестиваль Because of the Beatles организаторы хотят провести в осенний период", — сообщил он.

Дешевых также добавил, что окончательное решение о сроках проведения массовых мероприятий будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Стоит напомнить, что летние туристические события, запланированные на лето 2020 года были отменены из-за угрозы распространения COVID-19. Некоторые мероприятия провели дистанционно, а многие перенесли на более поздние даты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Кировской области в период с августа по сентябрь возобновят различные туристические мероприятия.