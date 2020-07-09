Новый пеший маршрут под таким названием появился на курорте "Роза Хутор". Тропа пролегает по живописному южному склону хребта Аибга. Стартовая точка маршрута находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, на Роза Пик, далее начинается плавный спуск по направлению к нижней станции подъемника "Крокус". По маркированной дороге он следует через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса и Парку водопадов "Менделиха". Протяженность прогулки составляет семь километров, продолжительность — около трех часов с перепадом высот 848 метров.
Сейчас на "Роза Хутор" доступны 60 километров троп для хайкинга, действует девять пеших горных маршрутов разной сложности:
Развитие природного туризма в горах является приоритетной задачей для курорта. Ее реализация предполагает создание всей необходимой инфраструктуры в том числе масштабной сети туристских пеших и веломаршрутов, что соответствует программе устойчивого развития и новой концепции отдыха на курорте.
"Мы приступили к внедрению нового формата отдыха под слоганом "Горы выше моря". Конечно, это — не констатация всем известного факта, так мы обозначаем смещение центра притяжения от моря к горам. Задача для нас стратегическая и долгосрочная. Мы отлично понимаем, что для этого надо сделать многое, начиная с продвижения культуры отдыха в горах, демонстрации преимуществ такого вида туризма", — говорит исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов.
В рамках реализации новой стратегии в будущем планируется провести "донастройку инфраструктуры", которая позволит сделать летний отдых таким же увлекательным, как и зимний, обеспечит высокое качество сервиса, комфорта и безопасности. В планах команды курорта дальнейшее развитие сети пешеходных маршрутов в горах, которые позволят гостям познакомиться с разнообразием флоры и фауны, раскинувшихся на разных высотах горных ландшафтов.
"Вокруг курорта огромное количество троп, в том числе диких и с различными ограничениями. В сотрудничестве с Сочинским национальным парком и Кавказским Заповедником мы можем привести их в порядок. Тогда это будут хорошие тропы мирового качества. Наши гости получат интересные горные маршруты с невероятными видами, отлично оборудованными для остановок лагерями. В конечных точках которых, они найдут природные или исторические достопримечательности. В плане инфраструктуры на маршрутах добавятся новые локации — хорошие кафе и рестораны с запоминающейся атмосферой и особым настроением. Для продвинутых горных туристов мы создадим лагеря, которые позволят быть в походе неделю, не выходя из состояния относительного комфорта. Такой опыт — идти по маршрутам культурно, чисто и красиво, но в дикой природе — уже есть. Пожалуй, это именно те изменения, которые постепенно позволят нам переместить летний центр притяжения с моря на горы", — отмечает Юрий Колобов.
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