"Путь к водопадам" открылся на "Роза Хутор"

Новый пеший маршрут под таким названием появился на курорте "Роза Хутор". Тропа пролегает по живописному южному склону хребта Аибга. Стартовая точка маршрута находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, на Роза Пик, далее начинается плавный спуск по направлению к нижней станции подъемника "Крокус". По маркированной дороге он следует через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса и Парку водопадов "Менделиха". Протяженность прогулки составляет семь километров, продолжительность — около трех часов с перепадом высот 848 метров.

Сейчас на "Роза Хутор" доступны 60 километров троп для хайкинга, действует девять пеших горных маршрутов разной сложности:

"Тропа здоровья",

"Йети-тропа",

"Озерный траверс",

"Харгинский лес",

"Каменный столб",

"Юрьев хутор",

"Панорама",

"Парк водопадов",

"Путь к водопадам".

Развитие природного туризма в горах является приоритетной задачей для курорта. Ее реализация предполагает создание всей необходимой инфраструктуры в том числе масштабной сети туристских пеших и веломаршрутов, что соответствует программе устойчивого развития и новой концепции отдыха на курорте.

"Мы приступили к внедрению нового формата отдыха под слоганом "Горы выше моря". Конечно, это — не констатация всем известного факта, так мы обозначаем смещение центра притяжения от моря к горам. Задача для нас стратегическая и долгосрочная. Мы отлично понимаем, что для этого надо сделать многое, начиная с продвижения культуры отдыха в горах, демонстрации преимуществ такого вида туризма", — говорит исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов.

В рамках реализации новой стратегии в будущем планируется провести "донастройку инфраструктуры", которая позволит сделать летний отдых таким же увлекательным, как и зимний, обеспечит высокое качество сервиса, комфорта и безопасности. В планах команды курорта дальнейшее развитие сети пешеходных маршрутов в горах, которые позволят гостям познакомиться с разнообразием флоры и фауны, раскинувшихся на разных высотах горных ландшафтов.