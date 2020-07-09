Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Отказ Швеции от введения карантина ради экономики обернулся провалом
Несколько домов остались без электричества из-за упавшей кровли
В России изменят формат проведения школьных линеек 1 сентября
Полторы сотни сербов задержаны из-за беспорядков
Грузинская федерация баскетбола поддержала Шенгелию
В России выявили более двухсот зарубежных фейков о поправках
В Омской области запускают новый вид туризма — глэмпинг
Правительство обесппечит IT-отрасль спросом
МИД России призывает Чехию к диалогу

"Путь к водопадам" открылся на "Роза Хутор"

Туризм

Новый пеший маршрут под таким названием появился на курорте "Роза Хутор". Тропа пролегает по живописному южному склону хребта Аибга. Стартовая точка маршрута находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, на Роза Пик, далее начинается плавный спуск по направлению к нижней станции подъемника "Крокус". По маркированной дороге он следует через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса и Парку водопадов "Менделиха". Протяженность прогулки составляет семь километров, продолжительность — около трех часов с перепадом высот 848 метров.

Сейчас на "Роза Хутор" доступны 60 километров троп для хайкинга, действует девять пеших горных маршрутов разной сложности:

  • "Тропа здоровья",
  • "Йети-тропа",
  • "Озерный траверс",
  • "Харгинский лес",
  • "Каменный столб",
  • "Юрьев хутор",
  • "Панорама",
  • "Парк водопадов",
  • "Путь к водопадам".

Развитие природного туризма в горах является приоритетной задачей для курорта. Ее реализация предполагает создание всей необходимой инфраструктуры в том числе масштабной сети туристских пеших и веломаршрутов, что соответствует программе устойчивого развития и новой концепции отдыха на курорте.

"Мы приступили к внедрению нового формата отдыха под слоганом "Горы выше моря". Конечно, это — не констатация всем известного факта, так мы обозначаем смещение центра притяжения от моря к горам. Задача для нас стратегическая и долгосрочная. Мы отлично понимаем, что для этого надо сделать многое, начиная с продвижения культуры отдыха в горах, демонстрации преимуществ такого вида туризма", — говорит исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов.

В рамках реализации новой стратегии в будущем планируется провести "донастройку инфраструктуры", которая позволит сделать летний отдых таким же увлекательным, как и зимний, обеспечит высокое качество сервиса, комфорта и безопасности. В планах команды курорта дальнейшее развитие сети пешеходных маршрутов в горах, которые позволят гостям познакомиться с разнообразием флоры и фауны, раскинувшихся на разных высотах горных ландшафтов.

"Вокруг курорта огромное количество троп, в том числе диких и с различными ограничениями. В сотрудничестве с Сочинским национальным парком и Кавказским Заповедником мы можем привести их в порядок. Тогда это будут хорошие тропы мирового качества. Наши гости получат интересные горные маршруты с невероятными видами, отлично оборудованными для остановок лагерями. В конечных точках которых, они найдут природные или исторические достопримечательности. В плане инфраструктуры на маршрутах добавятся новые локации — хорошие кафе и рестораны с запоминающейся атмосферой и особым настроением. Для продвинутых горных туристов мы создадим лагеря, которые позволят быть в походе неделю, не выходя из состояния относительного комфорта. Такой опыт — идти по маршрутам культурно, чисто и красиво, но в дикой природе — уже есть. Пожалуй, это именно те изменения, которые постепенно позволят нам переместить летний центр притяжения с моря на горы", — отмечает Юрий Колобов.

Последние материалы
Отказ Швеции от введения карантина ради экономики обернулся провалом
Несколько домов остались без электричества из-за упавшей кровли
В России изменят формат проведения школьных линеек 1 сентября
Полторы сотни сербов задержаны из-за беспорядков
Грузинская федерация баскетбола поддержала Шенгелию
В Омской области запускают новый вид туризма — глэмпинг
В России выявили более двухсот зарубежных фейков о поправках
Правительство обесппечит IT-отрасль спросом
МИД России призывает Чехию к диалогу
Президент Грузии раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА
Популярное
Новости Украины
На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"

На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.

На Украине очередное прозрение: "страной рулит личный водитель Байдена"
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Прибалтика
Латвийский политик "разделил" российские территории "по соседям"
Изобразительное искусство и архитектура
В гроб с телом Заграевского положат самую роскошную брошь
Российский шоу-бизнес
Певец Филипп Киркоров совершил кражу в аэропорту Сингапура
Игорь Буккер Что хорошего в сносе памятников в США Игорь Буккер Василий Амирджанов Арест Сафронова заставил говорить о недоверии государству Василий Амирджанов Усам Оздемиров Банкиры, подайте на рост экономики Усам Оздемиров
Комментарии
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
О грудном молоке нужно позаботиться до беременности
7 мифов о новорожденных детях
Следком опубликовал видео ареста хабаровского губернатора
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Индия покупает истребители у России. Будут ли претензии у Китая?
В соцсетях граждан убеждают в честности голосования
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
"Легла в гроб". Кушанашвили высказался о поведении Собчак
Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей
Внучка Черномырдина незаконно получила два дома на Рублевке
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Украинский баскетболист поучаствовал в акциях протеста в США
Дело Сафронова: почему невыполнимы требования раскрыть, что он "нашпионил"
Дмитрий Фетисов о героях и святых США нашего времени
Где деньги лежат: президент назвал регионы, лучше всех работающие с инвесторами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ