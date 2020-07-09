В Омской области запускают новый вид туризма — глэмпинг

Жителям Омска и Омской области предлагают познакомиться с новым видом отдыха.

В Омске появится глэмпинговый центр

Местный житель Илья Муренец начал развивать в регионе новый вид туризма — глэмпинг. Его суть заключается в том, что туристы находятся на природе, но при этом у них есть все необходимые удобства.

Данный вид туризма стал популярен еще в начале 2000 гг. в Британии, а потом распространился по всем странам мира.

Главное условие — место обитания не должно выделяться из природного ландшафта. Поэтому любители такого вида отдыха живут в шатрах или маленьких незаметных домиках.

Предприниматель планирует построить в омских лесах полноценный глэмпинговый центр.

Некоторые дома будут находиться на большом расстоянии друг от друга, чтобы отдыхающие могли побыть единение с природой. Компания из нескольких человек сможет арендовать ряд домиков. Рядом с домами есть мангальные зоны.

В домиках будут минимальные удобства:

кровать;

плита;

холодильник;

горячий душ.

За пределами домов — леса и поля Омской области.

Стоимость отдыха — 3500 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ульяновской области открыли отель для сельского отдыха.

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