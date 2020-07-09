Жителям Омска и Омской области предлагают познакомиться с новым видом отдыха.
Местный житель Илья Муренец начал развивать в регионе новый вид туризма — глэмпинг. Его суть заключается в том, что туристы находятся на природе, но при этом у них есть все необходимые удобства.
Данный вид туризма стал популярен еще в начале 2000 гг. в Британии, а потом распространился по всем странам мира.
Главное условие — место обитания не должно выделяться из природного ландшафта. Поэтому любители такого вида отдыха живут в шатрах или маленьких незаметных домиках.
Предприниматель планирует построить в омских лесах полноценный глэмпинговый центр.
Некоторые дома будут находиться на большом расстоянии друг от друга, чтобы отдыхающие могли побыть единение с природой. Компания из нескольких человек сможет арендовать ряд домиков. Рядом с домами есть мангальные зоны.
В домиках будут минимальные удобства:
За пределами домов — леса и поля Омской области.
Стоимость отдыха — 3500 рублей.
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