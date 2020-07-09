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В Карачаево-Черкессии установят качели над пропастью

Туризм » Путешествия

В Карачаево-Черкесии на территории туристического комплекса "Медовые водопады" до конца года планируется построить смотровую площадку и установить качели над пропастью.

"Планируем установить на скале Указатель большие качели высотой пять метров. Каждый гость сможет воспарить над 100-метровой пропастью и полюбоваться природными красотами. Еще над пропастью будет установлена смотровая площадка. На территории комплекса также появятся квадроциклы — это то, что планируем в этом году, на следующий год тоже большие планы", — рассказал руководитель туркомплекса Мусса Боташев.

Также он сообщил, что поа действовал карантин, территория туркомплекса была тщательно очищена, кроме того, проведены небольшие ремонтные работы.

В прошлом году на "Медовых полянах" был открыт зиплайн* протяженностью более километра. Затем здесь появился аттракцион со скальным маршрутом "Виа-феррата".﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на курорте в Сочи открылся для посещения Парк водопадов "Менделиха".

* Зиплайн — спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства, использующего блоки.

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