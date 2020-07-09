В Алуште откроется музей под открытым небом "Крепость Алустон"

В пятницу, 10 июля, в Алуште состоится торжественное открытие музея под открытым небом "Крепость Алустон". У посетителей будет возможность погрузиться с головой в историю, узнать, как жили люди на территории Крыма 1500 лет назад.

Новый объект был построен в этом году на месте средневековой крепости VI - XV веков.

Экспозиция поможет узнать интересные факты из истории всего Южного берега Крыма — начала новой эры до XVIII века.

"В 2020 году на территории крепости была создана экспозиция под открытым небом, в которой представлены археологические находки, наглядные исторические материалы, информационные стенды, макеты оружия и предметов быта, а также выставка изобретений XV века. В музее под открытым небом создана атмосфера средневековой крепости", — уточнили в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Работы по созданию музея велись под руководством историков, археологов и краеведов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 1 июля Крым начнет принимать туристов из других регионов России.