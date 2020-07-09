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Туроператор "Интурист" построит новые отели на Байкале

Туризм » Путешествия

Туроператор "Интурист" планирует инвестировать строительство новых отелей на побережье Байкала в Бурятии. Если проект будет реализован, в особой экономической зоне "Байкальская гавань" появятся гостиницы уровня 4 и 5 звезд.

Генеральный директор "Интуриста" Виктор Тополкараев заявил, что для развития внутреннего туризма не хватает качественного номерного фонда. В связи с этим "Интурист" готов инвестировать в строительство новых отелей.

Он также добавил, что объекты размещения могут быть построены не только на побережье Байкала, но и на побережье Черного моря, а также в Мурманске.

Во всех отелях будут водно-оздоровительные центры, SPA, спортзалы и рестораны. Предполагается, что новые гостиницы смогут принимать не только российских туристов, но и группы из Китая и Японии.

Когда начнется реализация данной идеи, пока неизвестно. Возможно, к строительству отелей можно будет приступить после окончания пандемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Бурятии с 1 июня начнется турсезон для жителей региона.

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