В 2021 году в Выксе (Нижегородская область) начнется реализация проекта индустриально-туристского парка "Баташев".
На создание кластера культурно-познавательного и промышленного туризма будет выделено 2 млрд рублей.
Парк будет построен в центре Выксы. Объект будет располагаться рядом с историческими зданиями и дамбой Верхнего пруда — уникальным гидротехническим сооружением ХVIII века.
Также в рамках проекта будут созданы:
Работы по созданию туристического кластера рассчитаны на три года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области начались работы по созданию первого в регионе национального парка. Предполагается, что работы будут завершены в 2022 году.
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