В 2021 году в Выксе начнут строить индустриально-туристский парк

В 2021 году в Выксе (Нижегородская область) начнется реализация проекта индустриально-туристского парка "Баташев".

На создание кластера культурно-познавательного и промышленного туризма будет выделено 2 млрд рублей.

Парк будет построен в центре Выксы. Объект будет располагаться рядом с историческими зданиями и дамбой Верхнего пруда — уникальным гидротехническим сооружением ХVIII века.

Также в рамках проекта будут созданы:

музей;

гостиница;

образовательный центр "Кванториум";

ремесленные мастерские.

Работы по созданию туристического кластера рассчитаны на три года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области начались работы по созданию первого в регионе национального парка. Предполагается, что работы будут завершены в 2022 году.