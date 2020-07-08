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Курорты Болгарии просят власти ускорить прибытие российских туристов

Туризм » Путешествия

Администрации курортов Болгарии жалуются на отсутствие российских туристов. Они просят власти страны способствовать тому, что ускорить прибытие россиян на болгарские курорты.

Также на Золотых песках ждут туристов из Германии, Нидерландов, Чехии, Словакии, Словении, Польши. Но больше всего в Болгарии ждут россиян.

Мэр Бургаса даже обратился в МИД Болгарии с просьбой отменить двухнедельный карантин для россиян и сделать условия въезда для них максимально простыми.

Николов добавил, что в Бургас приезжают более 30% туристов из неевропейских государств, поэтому нужно отменить все ограничения на их въезд.

В противном случае отельеры будут вынуждены добиваться компенсации за невозможность принимать туристов из этих стран.

Кроме того, в Софии ждут, когда Евросоюз пересмотрит список стран, въезд граждан которых приостановлен с 1 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году число российских туристов в Болгарии снова сократилось.

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