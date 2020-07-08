Смольный будет сотрудничать с "Почтой России" в сфере туризма

"Почта России" и Комитет по развитию туризма Петербурга будут вместе развивать туризм в Северной столице. В понедельник, 6 июля, стороны заключили соглашение о сотрудничестве.

Предполагается, что благодаря совместным действиям им удастся улучшить имидж Санкт-Петербурга как туристического направления.

"Одним из направлений сотрудничества с "Почтой России" станет интеграция деятельности офисов Городского туристско-информационного бюро в работу ее отделений", — пояснил председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Некоторые отделения почты в Петербурге расположены в очень интересных, с точки зрения туризма, местах. Это позволит привлечь дополнительное количество туристов к городским достопримечательностям, не включенным в основные туристические маршруты.

"Практически каждый, прибывая в Петербург, заходит на почту для того, чтобы отправить открытку, письмо или небольшую посылку с сувенирами своим родным и близким", — отметил директор "Почты России" по Северо-Западу Дмитрий Серебренников.

В рамках сотрудничества Комитет и "Почта России" планируют проводить совместные информационные кампании, разрабатывать проекты, направленные на развитие туристической инфраструктуры.

Важной частью совместной работы станет и продвижение нового мета-бренда, в частности, эксклюзивной продукции с символикой Санкт-Петербурга.