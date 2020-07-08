В Ульяновской области открыли отель для сельского отдыха

В деревне Сорокино Барышского района Ульяновской области открылся "Лес&отель "Самовар" за 25 млн рублей.

У гостей отеля появится возможность совместить туризм с отдыхом в сельской местности. Организаторы подготовили для них различные экскурсии, мотопрогулки, рыбалку. Кроме того, желающие смогут посетить русскую баню, ферму, на которой можно посмотреть, как разводят форель, побывать в контактном зоопарке с домашними животными и птицами.

Гостей разместят в четырех двухэтажных домах, рассчитанных на 54 места.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Наталья Беккер планирует еще открыть кафе и котельную. Кроме того, в планы предпринимателя входит развитие рыбоводного хозяйства по разведению радужной форели.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, чем может быть интересен сельский туризм.