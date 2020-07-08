Власти Мурманской области совместно с Агентством стратегических инициатив планируют развивать в регионе промышленный туризм.
7 июля вице-губернатор Дмитрий Филиппов и заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова заключили договор о сотрудничестве в данному направлении.
Согласно договору, обе стороны должны будет заняться организацией новых туристических маршрутов, которые будут включать в себя экскурсии по промышленным предприятиям региона.
Основной задачей АСИ в сотрудничестве — это оказание методической поддержки. Кроме того, агентство должно будет оценить уже действующие производственные туры, так как имеет опыт в этой сфере.
Местные туроператоры и предприятия займутся продвижением промышленного туризма. Первыми из них могут стать "НорНикель", "ФосАгро", Кольская АЭС, "Олкон" и "Еврохим".
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