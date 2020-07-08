В Псковской области будут развивать водный туризм

В Псковской области будут развивать водный туризм. Этот вопрос 8 июля обсуждался в ходе встречи губернатора Михаила Ведерникова с президентом Федерации гребного спорта России Алексеем Свириным.

Жители региона заинтересованы в развитии данного вида туризма. В Псковской области есть все для того, чтобы привлекать в регион больше людей.

Согласно данным статистики, в этом году 23% россиян собираются поехать в отпуск и рассматривают варианты отдыха внутри страны.

"Очень хороший момент обкатать новые форматы и маршруты", — отметил губернатор.

В настоящее время власти Псковской области работают над созданием концепции водного туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Хакасии работают над созданием проекта "Беркуты", который предполагает организацию речного и круизного туризма на берегу Красноярского водохранилища.