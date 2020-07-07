В Амурской области построят профилакторий с целебным источником

Инициатором проекта "Игнашинская слобода" — назад в будущее" являются члены одноименная общественной организации из села Игнашино Сковородинского района. Цель проекта — возродить и сохранить историческую память населенного пункта.

Реализовать данную идею помогла поддержка от Фонда Президентских грантов, которая составила почти 500 тысяч рублей. Часть этих средств была направлена на разработку сайта "Игнашинская слобода", а на остальное — на съемку видеофильма.

В "Точке кипения" планируется провести конференцию, в ходе которой планируется обсудить стратегию развития проекта.

"Мы планируем сделать Игнашино туристическим центром. Оно подходит под развитие внутреннего туризма в Приамурье: напротив находится парк Мохэ в китайском поселке Бейдзи, там аэропорт, туда более миллиона китайских туристов приезжает. В нашем селе хотим сделать профилакторий рядом с целебным игнашинским источником, откуда поили водой самого Николая II. Это в дальнейшем, а пока хотим рассказать амурчанам и гостям региона, что такое Игнашинская слобода", — рассказал один из представителей общественной организации Анатолий Симчук.

Согласно документам, станица Игнашино появилась в 1857 году.

Теперь местные жители планируют возродить это место и сделать его центром притяжения туристов.

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